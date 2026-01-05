Credit: Balto videomaker

Artista salentina giovane ma con già una buona esperienza accumulata sul campo (è rilevante il suo contributo ne La Municipàl), Gaia Rollo ha finalmente pubblicato il suo primo EP, dopo le interessanti anticipazioni dei mesi precedenti.

Su queste pagine ci avevano convinto episodi come “Mountains” e “Olivia”, che non nascondevano di certo alcune sue influenze (dalla musa Joni Mitchell all’eclettica St. Vincent): entrambi realizzati in collaborazione con Matilde Davoli regalavano spunti personali interessanti, con l’autrice abile a scavarsi dentro, partendo dall’intimità per giungere a scrivere di situazioni universali.

C’era stata infine “A”, anch’essa una canzone molto promettente in vista di un lavoro più compiuto, sulla lunga distanza.

Temi come il cambiamento, lo smarrimento, ma anche e soprattutto la voglia di tentare soluzioni differenti che se da una parte possono spaventare, dall’altra finiscono per arricchire, stanno alla base di un percorso iniziato con passo deciso e sicuro, sia dal punto di vista narrativo, appunto, con una traccia guida come “Remember to eat” a sintetizzarne al meglio la poetica, che da quello squisitamente musicale.

Si tratta di un album dal respiro internazionale, e non soltanto perché Gaia mostra di sapersi esprimere egregiamente in lingua inglese, ma perché non teme di accostarsi alle esperienze di cantautrici e artiste che stanno emergendo – o che già dominano – le scene di qua e di là dell’Oceano.

Quello della Rollo è un pop d’autore innestato su tappeti elettronici raffinati e gentili, sorretto da una produzione che sa metterne in risalto tutte le qualità. Vengono in mente, giusto per dettare delle coordinate stilistiche, la prima Bjork o Meg fuoriuscita dai 99 Posse ma qua e là si avvertono echi pure di Billie Eilish, segno di una (legittima) ambizione della Nostra.

“Something is changing at home” certifica il grande talento di Gaia Rollo, la cui voce aveva bisogno e urgenza di venire fuori con un album che la rappresentasse appieno.

Listen & Follow

Gaia Rollo: Facebook