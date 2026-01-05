Mancano ormai poche settimane all’uscita di “Wasted On Youth”, il primo LP dei Molotovs, che sarà realizzato il prossimo 30 gennaio da Marshall Records.
Secondo il comunicato stampa, l’album è “costellato di temi di consapevolezza sociale e politica e trasmette un senso di sopraffazione personale, di connessione ma anche di frammentazione interiore, traboccante di speranza ed energia giovanile, ma con i piedi ben piantati nella realtà delle sfide quotidiane e della vita moderna“.
La giovanissima band londinese composta dai fratelli Matt e Issey Cartlidge oggi svela un ultimo singolo prima dell’uscita dell’album: il brano, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Get A Life”, ed è già stato suonato più volte durante i loro recenti concerti, tra cui quello al Capitol di Pordenone dello scorso novembre.