Credit: Derek Bremner

Mancano ormai poche settimane all’uscita di “Wasted On Youth”, il primo LP dei Molotovs, che sarà realizzato il prossimo 30 gennaio da Marshall Records.

Secondo il comunicato stampa, l’album è “costellato di temi di consapevolezza sociale e politica e trasmette un senso di sopraffazione personale, di connessione ma anche di frammentazione interiore, traboccante di speranza ed energia giovanile, ma con i piedi ben piantati nella realtà delle sfide quotidiane e della vita moderna“.

La giovanissima band londinese composta dai fratelli Matt e Issey Cartlidge oggi svela un ultimo singolo prima dell’uscita dell’album: il brano, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Get A Life”, ed è già stato suonato più volte durante i loro recenti concerti, tra cui quello al Capitol di Pordenone dello scorso novembre.