Si avvicina la pubblicazione dell’ottavo LP dei Kula Shaker, “Wormslayer”, in arrivo il prossimo 30 gennaio via Strange F.O.L.K. a distanza di appena due anni da “Natural Magick“.
Il frontman della band londinese Crispian Mills spiega:
Spero che la gente apprezzi i colpi di scena che questo nuovo disco propone. Abbiamo sempre amato quei dischi psichedelici che avevano grandi canzoni, una grande produzione, una grande narrazione e ti portavano in un viaggio. Abbiamo sempre approfondito quel tipo di esperienza, perché siamo quel tipo di band. I Kula Shaker hanno una vita propria. Noi siamo solo passeggeri, che guardano ciò che accade in tempo reale.
Oggi arriva anche un nuovo singolo, “Lucky Number”, accompagnato da un video diretto da Magnolialux.
Mills dice del brano:
Ci sono due tipi di persone al mondo: quelle che leggono le targhe delle auto e quelle che non lo fanno. “Lucky Number” è dedicato a tutti gli appassionati di targhe automobilistiche. Non è necessario essere “autistici” per apprezzare i miracolosi schemi della natura e certi numeri che ti seguono ovunque. Non stiamo impazzendo. È l’universo che ci parla. Buona fortuna.