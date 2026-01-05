Si avvicina la pubblicazione dell’ottavo LP dei Kula Shaker, “Wormslayer”, in arrivo il prossimo 30 gennaio via Strange F.O.L.K. a distanza di appena due anni da “Natural Magick“.

Il frontman della band londinese Crispian Mills spiega:

Spero che la gente apprezzi i colpi di scena che questo nuovo disco propone. Abbiamo sempre amato quei dischi psichedelici che avevano grandi canzoni, una grande produzione, una grande narrazione e ti portavano in un viaggio. Abbiamo sempre approfondito quel tipo di esperienza, perché siamo quel tipo di band. I Kula Shaker hanno una vita propria. Noi siamo solo passeggeri, che guardano ciò che accade in tempo reale.