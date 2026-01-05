Credit: Steve Gullick

Manca ormai pochissimo all’uscita del nono LP dei Cribs, “Selling A Vibe”, in arrivo il prossimo 9 gennaio, via Sonic Blew / PIAS, a distanza di poco più di cinque anni dal precedente, “Night Network“.

Se dietro le quinte “Selling A Vibe” è diventato un ritorno a relazioni più autentiche, l’obiettivo con il produttore Patrick Wimberly era proprio quello di non ricadere nei soliti schemi. Dopo aver lavorato con produttori rock di grande fama nei precedenti album – Edwyn Collins, Alex Kapranos, Nick Launay, Dave Fridmann, Steve Albini e Ric Ocasek, solo per citarne alcuni – la scelta dell’ex membro dei Chairlift Patrick Wimberly per “Selling A Vibe” è nata da un continuo desiderio di curiosità, possibilità e avventura. Volevano lavorare con qualcuno che operasse in modo più contemporaneo, e l’elenco dei crediti di produzione di Wimberly (Solange, MGMT, Lil Yachty) ha attirato più che mai la loro attenzione.

Oggi arriva anche l’ultimo singolo prima della release, “Never The Same”, di cui potete vedere il video qui sotto.

il chitarrista e cantante Ryan Jarman dice del brano:

“Never The Same” è una sorta di ritorno al nostro approccio originale: eliminare tutto il superfluo, accorciarlo il più possibile e non intralciare… snello. Elegante. È quasi un po’ paradossale, perché il testo parla di sentirsi una persona diversa a questo punto della vita e di rimpiangere il caos della propria esistenza precedente, anche se non avrebbe più senso.

Il gemello e bassista e cantante Gary racconta inoltre: