“Nuovi Colori” è l’ultimo album a cui ha collaborato Luca Bergia, storico batterista dei Marlene Kuntz, che insieme al pianista Stefano Guzzetti ha ideato questi nove brani in equilibrio costante tra sperimentazione, pop, elettro pop, melodia e puro suono. Un’idea nata durante la pandemia, finalizzata dopo la tragica scomparsa di Bergia e completata solo recentemente.

Credit: Fabrizio from Cortazzone (near Asti), Italy, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Cinque pezzi strumentali dove proprio Bergia si mette alla prova cimentandosi con tastiere e sintetizzatori alla ricerca di quei “Nuovi Colori” che danno il titolo al disco, impreziosito anche dagli archi (violino, viola, violoncello) e dal virtuosismo al piano di Guzzetti, capace di unire musica classica e armonie moderne in “Altrove”, “Amleto”, “Ascolta”, “Immobile”, “Luca e Stefano”.

Molti gli artisti che hanno voluto dare il loro contributo, prestare la loro voce a un progetto che negli anni passati tra ideazione e pubblicazione è diventato un modo per celebrare e ricordare lo stile e la musicalità di Luca Bergia. Beatrice Antolini evocativa in “Lascia Stare”, Samuel dei Subsonica intenso in “Di Noi”, L’Aura raffinata pop in “Discendo” ispirata dal “Codice dell’Anima” di Hillman e Alessandra Prete / Priestess adattissima alle note di “Oscilla”.

Menzione speciale per la copertina curata da Irene Cavazzoni Pederzini e Elia Mazzotti che racchiude in un’immagine le mille influenze, i numerosi influssi musicali di un album travagliato e prezioso che va in cerca degli equilibri fragili, del senso più vero della ricerca musicale, presentato in una serata evento al CAP10100 di Torino a metà dicembre.