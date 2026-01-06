

A$AP Rocky ha pubblicato “Punk Rocky”, il primo singolo dal suo nuovo album, “Don’t Be Dumb”, in uscita il 16 gennaio su A$AP Worldwide/RCA Records.

Il video musicale di accompagnamento è stato co-diretto da Rocky con Folkert Verdoorn e Simon Becks, e vede la partecipazione di Winona Ryder, Danny Elfman, Thundercat e A$AP Nast. Secondo un comunicato stampa, ritrae cinque dei sei alter ego di Rocky in “Don’t Be Dumb”: Rocky interpreta GR1M, Tommy Revenge RUGAHAND, Thoto BABUSHKA BOI, i gemelli Williams SHIRTHEAD e DUMMY.

L’ultimo album di Rocky, “TESTING”, è uscito nel 2018.