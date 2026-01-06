credit: press

Oggi i veterani Heavenly annunciano il nuovo album insieme a un nuovo singolo/video e date extra del tour (purtroppo nessuna data italiana, al momento, è prevista).

Il brano, “Excuse Me”, è un’esplosione di energia punk, effervescente come una canzone del primo album degli Undertones, che ricorda una storia d’amore adolescenziale con la persona più nerd della scuola.

L’album “Highway To Heavenly” uscirà il 27 febbraio.

Gli Heavenly sono considerati tra i creatori di un intero genere musicale, noto ad alcuni come “’angle’, ad altri come ‘twee’ e alla band stessa come “indiepop”. Fieramente indipendenti come qualsiasi band punk, ma dolcemente melodici come qualsiasi gruppo in cima alle classifiche, gli Heavenly combinano una politica tagliente con una musica pop spudoratamente gioiosa.

“Highway To Heavenly” condivide questa ricetta con i primi quattro album della band, tutti pubblicati negli anni ’90, in un periodo in cui i sensibili indie britannici si riparavano dalla tempesta macho-rock prevalente sotto l’egida della Sarah Records, e le donne statunitensi iniziavano a trovare la loro voce Riot Grrrl nella piccola città di Olympia, dove etichette come K e Kill Rock Stars stavano progettando un nuovo spazio creativo.

Gli Heavenly erano sotto contratto con la Sarah Records nel Regno Unito e con la K negli Stati Uniti, e forse questo è un utile spunto per comprendere la capacità della band di fondere l’atteggiamento delle band Riot Grrrl americane con il fascino pop della scena indie inglese. In termini di stile, gli Heavenly presentavano un look androgino – capelli corti e grembiuli per Amelia e Cathy – mentre Peter Rob e Mathew evitavano con determinazione la teatralità del rock maschile. Gli Heavenly non volevano adattarsi alla scena musicale corporativa iper-genderizzata degli anni ’90 e da allora la band è rimasta determinatamente indipendente (questo nuovo album è pubblicato dall’etichetta Skep Wax di Rob e Amelia). Le nuove canzoni sono piene di rabbia, dolore, empatia, amore e si oppongono alla rinascita della fredda “energia maschile” che oggi rende il mondo un luogo miserabile e aggressivo.

La band è composta dai membri originali Amelia Fletcher, Peter Momtchiloff, Cathy Rogers e Rob Pursey, ai quali si è ora aggiunto Ian Button alla batteria. Un elemento importante della storia degli Heavenly è stata la perdita di Mathew Fletcher, che si è tolto la vita poco prima dell’uscita del quarto album. Amelia, Peter, Cathy e Rob hanno impiegato molto tempo per superare la perdita; forse ci è voluto ancora più tempo per trovare un batterista bravo come Ian.

Tracklist:



LATO A

Scene Stealing Portland Town Press Return Skep Wax Deflicted Excuse Me

LATO B