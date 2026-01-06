Credit: David Masters

A poco più di un anno e mezzo dall’uscita di “Memorial Waterslides”, i Memorials torneranno il prossimo 27 marzo, via Fire Records, con il loro sophomore, “All Clouds Bring Not Rain“.

Il duo composto da Verity Susman (Electrolane) e Matthew Simms (Wire), che avevamo visto lo scorso anno a Milano, lo ha registrato in uno studio in mezzo alle foreste del sud-ovest della Francia.

Il nuovo album è permeato dal senso di libertà che questa esperienza evoca. Il gruppo di stanza a Canterbury si è chiuso in studio e ne è uscito con un disco insolito, melodico e non convenzionale. Per un lavoro così ambizioso, è sorprendente che sia stato scritto, eseguito, registrato e mixato esclusivamente dai due artisti.

Gli inglesi dicono dell’album:

Siamo sempre più attratti dal modo in cui venivano realizzati i dischi in passato, sia dal suono delle apparecchiature utilizzate che dalle scelte imposte da tali apparecchiature; non c’era la possibilità di armeggiare a lungo, si trattava di catturare un momento nel tempo e di impegnarsi in questo. È molto più soddisfacente registrare suoni che esistono in uno spazio reale e che quindi diventano unici per noi: non sono gli stessi campioni disponibili ovunque… stiamo attivamente abbandonando la soluzione più facile in quasi tutte le occasioni!

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Cut Glass Hammer”.

Il pezzo è stato ispirato dal martello di vetro di Yoko Ono dopo che la band ha visitato una retrospettiva delle sue opere alla Tate Modern di Londra. Il brano è accompagnato da un nuovissimo video realizzato dalla band, che evoca immagini surreali e folcloristiche con un cenno DIY al film noir. La canzone, apparentemente semplice, è costruita in modo giocoso attorno a due linee di synth modulari che, poiché hanno tempi diversi, evolvono continuamente come coppia, anche se come linee individuali si ripetono continuamente.

“All Clouds Bring Not Rain” Tracklist:

1. Life Could Be A Cloud

2. Cut Glass Hammer

3. I Can’t See A Rainbow

4. Dropped Down The Well

5. In The Weeds

6. Reimagined River

7. Mediocre Demon

8. Bell Miner

9. Lemon Trees

10. Watching The Moon

11. Wildly Remote

12. Holy Invisible