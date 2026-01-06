Credit: Press

Ceylon Sailor è il progetto di KM Sigel, musicista originario della North Carolina, ma di stanza a New York.

Lo scorso giugno ha pubblicato il suo primo LP, “Here We Lie”, e oggi torna con il suo primo singolo di questo 2026, “One Kind Of Lullaby”, che potete ascoltare qui sotto.

Molto tranquilla e dall’atmosfera rilassata e riflessivo, questo pezzo dai sapori indie-rock ’90s mette bene in luce i sentimenti e ci scalda con il calore dei suoi ottimi fiati, che arrivano nella seconda parte del brano.

Listen & Follow

Ceylon Sailor: Soundcloud | Facebook