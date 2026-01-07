Credit: Urban Wyatt

Il prossimo 6 marzo, via Domino Recording Company / No Quarter, Bonnie “Prince” Billy pubblicherà il suo ventitreesimo LP, “We Are Together Again“, che arriva a distanza di poco più di un anno dal precedente, “The Purple Bird“.

Seguito di “The Purple Bird”, Oldham ha iniziato a lavorare a questo progetto prima del suo soggiorno a Nashville per la registrazione di quell’album, riprendendo poi il materiale la scorsa primavera. Le dieci canzoni sono state portate agli End of an Ear Studios di Louisville insieme agli attuali compagni di tour Jacob Duncan (flauto e sassofono) e Thomas Deakin (clarinetto, whistle, chitarra elettrica baritona, fisarmonica, cornetta), oltre a Ryder McNair, Chris Bush, Ned Oldham ed Erin Hill.

Will Oldham dice del disco:

Questo disco è stato registrato più vicino al fiume Ohio rispetto a qualsiasi altro disco a cui abbia partecipato dal 1993, quando i Palace Brothers pubblicarono There Is No-One What Will Take Care of You. La vivace comunità musicale attuale e passata di Louisville è protagonista in ogni brano. Catherine Irwin, che ha cantato nell’album dei BPB Ease Down the Road, torna qui in “Hey Little” e “Vietnam Sunshine”. Lacey Guthrie, Tory Fisher e Katie Peabody, le tre frontwoman della band Duchess, cantano insieme nelle canzoni di apertura e chiusura, odi parallele alla bestia che è la paura.

Per quanto vagamente lo percepiamo, stiamo vivendo un cambiamento epocale. Il mondo in cui siamo nati sta svanendo, trasformato e spogliato dall’azione umana. Ciò che rimane è la domanda su cosa porteremo avanti e come rifiuteremo di arrenderci. “We Are Together Again” sembra una risposta. Nelle canzoni di Oldham – e nella cerchia di altri artisti riuniti sotto il nome di Bonnie “Prince” Billy – l’amicizia, la comunità e la gioia ostinata di fare arte con gli altri diventano un mezzo di perseveranza. Non si tratta di negare il collasso, che sarebbe un’illusione, ma di una sorta di sfida: rimanere pienamente umani, pienamente gioiosi, in un mondo con un orizzonte che si restringe.

Il primo estratto si chiama “They Keep Trying To Find You” ed è accompagnato da un video diretto da Abi Elliott.

“We Are Together Again” Tracklist:

1. Why Is The Lion?

2. They Keep Trying To Find You

3. Strange Trouble

4. Life Is Scary Horses

5. (Everybody’s Got A) Friend Named Joe

6. Vietnam Sunshine

7. Hey Little

8. Davey Dead

9. The Children Are Sick

10. Bride Of The Lion