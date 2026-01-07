Il prossimo 13 marzo, via Amorphous Sounds, Tenderness, ovvero Katy Beth Young delle Peggy Sue e del Deep Throat Choir, pubblicherà il suo primo album, “True”, che segue l’EP “Heat Wave Love Song”, uscito lo scorso agosto.

Tenderness è nato da una tempesta di circostanze difficili: la pandemia, un tour cancellato, una rottura e la perdita di suo padre. In congedo e con troppo tempo a disposizione, la Young ha iniziato a scrivere nuove canzoni nel suo salotto a nord di Londra, con le finestre spalancate sulla calda estate esterna.

Oggi intanto la musicista inglese condivide un nuovo singolo, “The Salt Flats”, accompagnato da un video diretto dalla stessa Young insieme a Sinead Skinner.

Katy dice del pezzo:

“The Salt Flats” è una canzone che parla del tentativo di trattenere i momenti belli e di quanto ciò sia impossibile. La gioia, la pace, l’adorazione sono tutte emozioni molto sfuggenti. La canzone vive in quel momento di leggero panico, quella bella sensazione che sta già svanendo. Abbiamo cercato di trasmettere questo sentimento nella musica attraverso i sintetizzatori e i ritmi, creando un effetto di spinta in avanti e indietro allo stesso tempo. Una sorta di nostalgia. Ho finito di scrivere la canzone nell’appartamento della mia amica Martha Rose a Berlino, quindi è stato davvero perfetto che lei e il mio amico Benjamin Gregory potessero fare i cori: le loro voci sono la ciliegina malinconica sulla torta.