Dopo aver pubblicato a sorpresa lo scorso luglio, via So Recordings, il loro sophomore, “National Average“, i Big Special avevano già realizzato un altro paio di brani inediti: anche nel 2026 la formazione delle West Midlands non sembra voler rallentare il ritmo.

Il duo inglese, infatti, condivide oggi il nuovo singolo “Sluglife”, un’esplosione di energia grintosa, che cattura Joe Hicklin e Callum Maloney nella loro versione più autentica.

Joe Hicklin dice del nuovo pezzo:

Una canzone sul vivere con i piedi per terra e andare piano. Sul sentirsi in colpa perché si ha bisogno di un po’ di tempo per risollevarsi con le proprie forze. Parla del superare l’odio verso se stessi che può derivare dai momenti difficili.