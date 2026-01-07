I Twilight Sad annunciano il loro atteso sesto album “It’s The Long Goodbye“, in uscita il 27 marzo per Rock Actions Records. Dopo il primo singolo dell’album “Waiting For The Phone Call”, pubblicato lo scorso ottobre, oggi la band condivide il nuovo singolo “Designed To Lose”.

Il brano, secondo quanto ci dicono le note stampa, è una riflessione splendidamente meditativa ma anche muscolare sulla condizione umana, incentrata su come sembriamo destinati a fallire in molti dei nostri sforzi, compresa la nostra capacità di affrontare la perdita.

“Doveva contenere ogni elemento delle emozioni che provavo“, dice il cantante e autore James Graham del sesto album della band. Nel loro primo disco in sette anni, la band post-punk scozzese torna con una storia da raccontare: una storia di perdita e crisi personale, radicata in un’esperienza specifica ma costruita con una forza emotiva palpabile che sembra universale. Accompagnato dagli arrangiamenti urgenti e ricchi di chitarra del compagno di band Andy MacFarlane, “It’s The Long Goodbye” riflette sulla malattia della madre di James, sulla sua successiva morte e sulle sue lotte con la salute mentale, esplorando la profonda vulnerabilità umana con tenerezza e forza tempestosa.

Il risultato è l’album più personale ma anche il più facile in cui identificarsi fino ad oggi di una band che con i suoi ritratti dell’umanità ferita ha creato un legame profondo con il proprio pubblico. Come dice James, “In passato ho usato molte metafore nei miei testi. In questo album non ce ne sono così tante. Il disco è fortemente influenzato dalla mia salute mentale, dal dolore e dalla perdita, e dalla necessità di essere forte in situazioni in cui non ti senti così. Penso che sia una storia molto umana, questa è solo la mia versione. Credo che tutti attraversino qualcosa di simile. Tutti perdono qualcuno. Tutti si interrogano sulla vita. Sapere che sto dicendo cose che toccano altre persone è una cosa molto potente. Voglio essere una persona con cui ci si può identificare, che parla di cose che possono succedere e che dà alle persone l’opportunità di dire: beh, non sei solo. Voglio che le persone possano ascoltare questo disco e sentire che proviene da un luogo di emozioni crude. L’album è un’opportunità per condividere la mia esperienza e andare avanti con la mia vita“.

Tracklist:



Get Away From It All

Designed To Lose

Attempt A Crash Landing – Theme

Waiting For The Phone Call

The Ceiling Underground

Dead Flowers

Inhospitable/Hospital

Chest Wound To The Chest

Back To Fourteen

Tv People Still Throwing Tvs At People

I Twilight Sad saranno poi in tour con un paio di date in Italia:

Domenica 12 aprile – Milano, Legend Club

Domenica 14 giugno – Firenze, Visarno Arena con The Cure, Mogwai e Just Mustard