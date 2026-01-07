Credit: Kim Black

“Hen’s Teeth” è il titolo dell’ottavo LP di Iron & Wine, in uscita il prossimo 27 febbraio, via Sub Pop Records, a distanza di nemmeno due anni dal precedente, “Light Verse“.

Sam Beam racconta:

Ho sempre desiderato usare quel titolo. Lo adoro. Per me suggerisce l’impossibile. I denti di gallina non esistono. Ed è proprio così che mi è sembrato questo disco: un dono che non dovrebbe esistere, ma che invece c’è. Una cosa impossibile, ma reale.

“Hen’s Teeth” e il suo precedente album, “Light Verse”, sono in qualche modo fratelli. Sono stati registrati durante le stesse sessioni dopo un periodo di stasi durato anni, con la stessa band, allo studio Waystation di Laurel Canyon.

Il musicista della South Carolina spiega:

Quando sono in vena di scrivere e la band riesce a starmi dietro, mi spingono verso qualcosa che non avevo immaginato. Sono in un momento della mia vita in cui la spontaneità è molto più importante per me. Non ho più tanto da dimostrare come una volta. Sono molto più libero e amo fare musica più che mai. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Devi solo pregare per avere fortuna e fare del tuo meglio.

In questo caso le preghiere sono state esaudite e la fortuna ha colpito forte. I musicisti hanno trovato subito un’intesa e si sono ispirati a vicenda così tanto che spesso registravano le canzoni in poche riprese, a volte al ritmo di due o tre al giorno. I due album possono quindi essere considerati come gemelli fraterni: condividono il DNA e si completano a vicenda, ma hanno identità distinte e sono definiti tanto dalle loro differenze quanto dalle loro somiglianze.

Lo statunitense aggiunge:

Gli esperimenti in questo album riguardano più il genere che la forma. Negli ultimi due anni uno dei miei album preferiti è stato “Astral Weeks” di Van Morrisson, quello stile in cui i musicisti jazz suonano musica folk e questa sboccia in modi diversi da quelli che normalmente interessano ai musicisti folk. “Singing Saw” sembra una canzone che Doc Boggs e Simon & Garfunkel avrebbero potuto scrivere insieme. “Roses” e “In Your Ocean” sono brani folk rock diretti, ma conducono a finali apocalittici. “Dates and Dead People” e “Defiance, Ohio” prendono molto dalla Tropicalia, che è anche una delle mie musiche preferite. Non la vedo molto diversa dal jazz. Tutte queste forme sono sempre state presenti nella musica rock.

Iron & Wine intanto ha condiviso un nuovo estratto, “In Your Ocean”, accompagnato da un video diretto da Spencer Kelly.

“Hen’s Teeth” Tracklist:

1. Roses

2. Paper And Stone

3. Robin’s Egg (feat. I’m With Her)

4. Singing Saw

5. In Your Ocean

6. Defiance, Ohio

7. Wait Up (feat. I’m With Her)

8. Grace Notes

9. Dates And Dead People

10. Half Measures