Credit: Charles Gall / Bandcamp

Il nuovo atteso album dei Mandy, Indiana, “URGH“, uscirà a febbraio via Sacred Bones, e il quartetto, dopo “Magazine”, ha offerto una seconda anteprima con “Cursive”. “‘Cursive’ è probabilmente il nostro brano più collaborativo fino ad oggi“, dice il tastierista Simon Catling. “Mentre Scott e Valentine spesso danno l’impulso iniziale alla maggior parte delle nostre canzoni, ‘Cursive’ è stata costruita a partire da una serie di bozzetti ritmici di Alex e dalla mia sequenza di basso. Valentine ha aggiunto la sua voce in un secondo momento e Scott ha lavorato per plasmare insieme questi elementi. È stato emozionante vedere tutti portare le proprie idee sul tavolo fin dall’inizio, metterle insieme e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori: un po’ un passo nell’ignoto per noi come band“.

Le note stampa ci dicono che nei dieci brani del disco in arrivo, la band inserisce il proprio linguaggio non convenzionale in un mantra di autodeterminazione e resilienza, forgiando un modello per un futuro più luminoso prima che svanisca nel buio.

Sebbene profondamente personale, “URGH” riflette lo stato violento e frammentato del mondo in generale. I testi di Caulfield affrontano l’aggressione, l’indifferenza sistemica e l’onnipresenza del dolore, insistendo al contempo sui momenti di bellezza e solidarietà. “URGH” appartiene al mondo fisico, e la copertina di Carnovsky, con un’illustrazione anatomica di Andreas Vesalius, sottolinea il confronto viscerale del disco con il corpo e i suoi limiti.

“URGH”, seguito dell’acclamato “I’ve seen a way“ (2023), è al tempo stesso ultraterreno, fisico e catartico, sia un primo passo verso la guarigione che un rifiuto di lasciare morire la conversazione.

Tracklist:



1 Sevastopol

2 Magazine

3 Try Saving

4 Dodecahedron

5 A Brighter Tomorrow

6 Life Hex

7 Ist Halt So

8 Sicko! [ft. billy woods]

9 Cursive

10 I’ll Ask Her