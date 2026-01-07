Alla fine del 2025, MTV ha chiuso molti dei suoi canali musicali rimasti in tutto il mondo. Ma la nostalgia è canaglia e così è già comparso un sito web gratuito chiamato MTV Rewind, che presenta contenuti d’archivio per un totale di 27.293 video musicali classici e spot pubblicitari vintage tratti da YouTube. Il sito è organizzato in più canali e porta gli spettatori in un viaggio cronologico che parte dai contenuti del “primo giorno” dal lancio della rete nel 1981 fino agli anni 2020. Presenti anche filmati tratti da Yo! MTV Raps ed Headbangers Ball.

Un messaggio promette che il sito sarà “gratuito per sempre” senza pubblicità, ma è possibile anche fare una donazione per sostenere il progetto.

Il marchio MTV rimane comunque in onda in tutto il mondo con un preciso occhio di riguardo ai reality, i suoi canali musicali dedicati invece sono stati chiusi in miolti Paesi alla vigilia di Capodanno.