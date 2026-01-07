Credit: Press

Seguiamo i Divorce già dal 2024: ora il loro chitarrista e co-vocalist Felix Mackenzie-Barrow annuncia questo suo nuovo progetto, Book Of Churches.

Il suo primo LP, che porta il suo nome, vedrà la luce il prossimo 6 marzo via Gravity / Capitol.

Il 2025 è stato un anno importante per Felix e la sua band Divorce, che ha ottenuto recensioni entusiastiche, nomination a premi, ha fatto tournée in lungo e in largo per il Regno Unito, ha debuttato in Europa e Nord America ed è approdata sui palchi principali dei festival più importanti. In vari momenti di questo anno frenetico, però, Felix ha rubato qualche momento di isolamento, portando avanti un processo di scrittura che lui stesso descrive come “incredibilmente DIY” e “un po’ ingenuo“. Ogni canzone è stata scritta in un giorno, registrata il giorno successivo e lasciata praticamente intatta fino a quando l’album non è stato consegnato a Richie Kennedy (Interpol, The Last Dinner Party) per il mixing. Tracciando l’amore perduto, la paura, il dolore e la rabbia, “Book of Churches” ha significato infrangere alcune delle sue regole creative, fidarsi della sua voce singolare e impegnarsi a seguire “i contenuti grezzi della mia mente”. Il risultato è un minimalismo senza tempo nella tradizione di cantautori folk come Nick Drake, Fionn Regan o Leonard Cohen.

Il musicista inglese dice del disco:

È un po’ come un diario di viaggio. In un certo senso, quando ho scritto queste canzoni, stavo parlando con la persona con cui non avevo più una relazione, solo per salutarla. A volte, le canzoni erano tentativi di cercare una stella polare con cui poter parlare. È l’idea di quanto sia grande il mondo, di quanto siano preziosi quei pochi legami che hai con le persone e di come puoi sentirli così intensamente attraverso spazi e tempi vastissimi. Book of Churches è fondamentalmente una metafora di come mi sentivo mentre scrivevo queste canzoni. Queste canzoni sono come la mia versione di qualunque cosa sia una chiesa.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Song By A Stranger”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Felix racconta:

“Song by a Stranger” è la prima canzone dell’album perché in un certo senso mi sembrava il modello su cui volevo basarmi per realizzare l’album. Ho scritto una nota sul mio telefono mentre ero sul retro del furgone, descrivendo un fascio di luce che cadeva come un braccio sui sedili davanti a me. Sono tornato a casa per un paio di giorni di riposo e ho scritto la canzone la sera stessa del mio arrivo. Il giorno dopo l’ho registrata e non l’ho più toccata fino a quando Richie Kennedy l’ha mixata alla fine del 2025.

Il brano, dai toni folk, è scarno a livello strumentale, ma è proprio questo che lascia trasparire meglio i suoi sentimenti, le sue emozioni e la sua sincerità: una bellezza che riscalda i cuori!

