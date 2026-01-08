L’ex chitarrista dei Suede Bernard Butler, Normal Blake dei Teenage Fanclub e James Grant dei Love And Money torneranno il prossimo 27 marzo, via 355 Recordings, con il loro secondo LP, “Murmurs“, che arriva esattamente dopo un anno dall’uscita del loro omonimo debutto full-length.

L’album è stato registrato nello studio di Blake e contiene brani tratti dai rispettivi cataloghi del trio, oltre a una cover di “Good Times”, scritta da Ben Gibbard per l’album del 2016 che ha segnato il ritorno dei Monkees.

Il primo singolo estratto dall’album è “Lonely Night” di Blake, originariamente contenuto come bonus track nell’album Shadows dei Teenage Fanclub del 2010.

“Murmurs” Tracklist:

1. People Move On

2. Planets

3. Winter

4. Not Alone

5. Did I Say

6. Last Ship On The River

7. Me & Magdalena

8. Souvenir

9. Does It All Add Up To Nothing

10. Lonely Night