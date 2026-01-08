Credit: H. Hawkline

Lo scorso settembre, via Mexican Summer, Cate Le Bon ha pubblicato il suo settimo LP, “Michelangelo Dying“, ma oggi condivide già materiale inedito.

La musicista gallese, infatti, è tornata con il nuovo singolo “Always The Same”, che vede la partecipazione di St. Vincent: il brano, che era stato scritto durante le stesse sessioni del suo lavoro più recente, è accompagnato da un video di H. Hawkline.

Cate dice del pezzo: