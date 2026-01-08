Lo scorso settembre, via Mexican Summer, Cate Le Bon ha pubblicato il suo settimo LP, “Michelangelo Dying“, ma oggi condivide già materiale inedito.
La musicista gallese, infatti, è tornata con il nuovo singolo “Always The Same”, che vede la partecipazione di St. Vincent: il brano, che era stato scritto durante le stesse sessioni del suo lavoro più recente, è accompagnato da un video di H. Hawkline.
Cate dice del pezzo:
“Always The Same” aveva bisogno di un po’ più di spazio rispetto a quello che l’album poteva concederle, ma è simile al ciclo di canzoni di “Michelangelo Dying”, nato nello stesso periodo. È speciale per me perché vede la partecipazione della mia cara amica e grande artista St. Vincent, che occupa lo spazio intorno a me con compostezza e solennità mentre io mi dimeno nelle acque torbide dell’amore.