Credit: Shervin Lainez

In onore del quinto anniversario del suo album di debutto “SOUR” e del suo singolo di punta “drivers license”, Olivia Rodrigo ha annunciato una serie di cover rivisitate del disco da parte di “alcuni dei [suoi] artisti preferiti di sempre“, e il primo singolo è appena stato pubblicato: è proprio una cover di “drivers license” realizzata dall’appassionato di biciclette David Byrne.

“Partiamo alla grande con un’incredibile rivisitazione di ‘drivers license’ da parte di uno dei miei eroi di sempre, David Byrne“, ha scritto la Rodrigo su Instagram. “David è una vera leggenda e ho pianto quando ho ascoltato la sua versione di questa canzone“.

“La mia nuova amica Olivia Rodrigo mi ha invitato a interpretare il suo primo singolo in abbinamento alla pubblicazione della nostra cover live di ‘Burning Down The House’”, ha scritto invece Byrne nel suo post. “Ho scoperto che la sua canzone è molto coinvolgente (ho cambiato alcune parole!) ed è universale: tutti proviamo quei sentimenti e abbiamo vissuto quell’esperienza… L’ho registrata durante il tour ad Atlanta e Miami con gli incredibili musicisti, cantanti e ballerini che sono con me. Ci siamo divertiti tutti tantissimo!“

La cover di Byrne di “drivers license“ è disponibile in pre-ordine su vinile 7″ insieme alla versione del duo di “Burning Down the House” dal Governors Ball della scorsa estate.