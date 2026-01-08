A distanza di quasi tre anni e mezzo dall’uscita di “Don’t Know What You’re In Until You’re Out”, i Gladie torneranno il prossimo 20 marzo, via Get Better Records, con il loro terzo LP, “No Need To Be Lonely”.
Il nuovo disco della band indie-punk di stanza a Philadelphia è stato prodotto da Jeff Rosenstock, mentre Jack Shirley si è occupato del mixing e del mastering.
Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Future Spring”, accompagnato da un video di Daniel Rosendale.
La frontwoman e chitarrista Augusta Koch (già anche nelle Cayetana) dice del brano:
“Future Spring” parla della lotta contro l’isolamento e la solitudine causati dalla crudeltà del mondo in cui viviamo. Volevo catturare la sensazione di conversare con un amico, chiedendomi perché a volte permettiamo alle influenze esterne di sminuirci. Penso che il mondo sarebbe molto migliore se ci incoraggiassimo a vicenda ad essere più gentili con noi stessi e, di conseguenza, con gli altri. È bene ricordare alle persone che sei felice che siano qui.
“No Need To Be Lonely” Tracklist:
1. Push Me Down
2. Brace Yourself
3. Car Alarm
4. Talk Past Each Other
5. I Want That For You
6. Fix Her
7. Poison
8. Lucky For Another
9. I Will If You Will
10. Future Spring
11. Blurry
12. Unfolding