A distanza di quasi tre anni e mezzo dall’uscita di “Don’t Know What You’re In Until You’re Out”, i Gladie torneranno il prossimo 20 marzo, via Get Better Records, con il loro terzo LP, “No Need To Be Lonely”.

Il nuovo disco della band indie-punk di stanza a Philadelphia è stato prodotto da Jeff Rosenstock, mentre Jack Shirley si è occupato del mixing e del mastering.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Future Spring”, accompagnato da un video di Daniel Rosendale.

La frontwoman e chitarrista Augusta Koch (già anche nelle Cayetana) dice del brano:

“Future Spring” parla della lotta contro l’isolamento e la solitudine causati dalla crudeltà del mondo in cui viviamo. Volevo catturare la sensazione di conversare con un amico, chiedendomi perché a volte permettiamo alle influenze esterne di sminuirci. Penso che il mondo sarebbe molto migliore se ci incoraggiassimo a vicenda ad essere più gentili con noi stessi e, di conseguenza, con gli altri. È bene ricordare alle persone che sei felice che siano qui.