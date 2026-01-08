Credit: Victoria Prestes

GUV, già conosciuto in precedenza come Young GUV, pubblicherà il suo nuovo LP, “Warmer Than Gold“, il prossimo 30 gennaio via Run For Cover.

Ben Cook (ex Fucked-Up e No Warming), titolare del progetto, lo ha realizzato con l’aiuto di un cast stellare di creativi, tra cui James Matthew Seven, Darcy Baylis, Hatchie, Meg Mills dei Turnstile e molti altri. È un disco dal ritmo musicale inarrestabile, che fonde con naturalezza elementi di Britpop, baggy, indie pop classico e shoegaze di prima generazione attraverso la lente unica del musicista canadese. Il risultato è un album che sembra dialogare con l’intero percorso musicale dell’artista: una serie di canzoni le cui radici risalgono alla sua infanzia trascorsa tra Toronto e l’Inghilterra, passando per i suoi anni prolifici come Young Guv (“Non sono più così giovane, i nomi delle band di tre lettere sono cool e sono stanco di essere scambiato per un rapper“, dice a proposito del cambio di nome), per arrivare al presente con quello che è forse il miglior lavoro della sua carriera.

Il suo nuovo singolo si chiama “Chasin’ Luv” ed è accompagnato da un video di Fred Joseph e Andrew Pitrone.

Cook dice del brano::

“Chasin Luv” è stata l’ultima canzone scritta per l’album. Volevamo qualcosa di immediato, un successo istantaneo sulla scia dei primi Primal Scream, e aggiungere quel jangle che mancava all’album, ma che era sempre presente nei vecchi lavori dei GUV. Noah, Gavel, Matt e io l’abbiamo scritta e registrata in circa 20 minuti. Corey Rose dei Color Green è venuta e ha registrato la batteria in una sola ripresa. Dopo che tutti se ne sono andati, ho lavorato alla voce altrettanto rapidamente. Tutto nella canzone è stato registrato in una sola ripresa e dall’inizio alla fine è stata scritta e registrata in meno di un’ora. È la mia preferita e la migliore canzone dei GUV mai realizzata.

“Warmer Than Gold” Tracklist:

1. Let Your Hands Go

2. Blue Jade

3. Warmer Than Gold

4. Thorns In My Heart

5. Out Of This Place

6. Chasin Luv

7. Seaside Story

8. Oscillating

9. Hello Miss Blue

10. Never Should Have Said

11. Crash Down Feeling

12. September Grey