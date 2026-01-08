A distanza di meno di due anni dall’uscita di “Red Mile“, il prossimo 13 marzo, via Meat Machine, i Crack Cloud pubblicheranno il loro quarto LP, “Peace And Purpose“.

Il frontman e batterista Zach Choy spiega:

“Peace And Purpose” è stato scritto e registrato nel mio seminterrato tra novembre 2024 e novembre 2025. È stato utilizzato un solo microfono (un SM57), con una varietà di strumenti e altoparlanti di scarto.

La musica è nata da un inverno di prolungato dolore. Il mio approccio alla registrazione è stato un ritorno ai principi rigorosi del fai da te, utilizzando solo ciò che avevo a disposizione e privilegiando l’intuizione rispetto alle convenzioni. Come un viaggio con l’ayahuasca, le sessioni sono state viscerali e ispirate. Dopo, un senso di sollievo e gratitudine.

L’intensità che ha segnato l’inizio di questo processo e la determinazione che è venuta dalla sua conclusione rappresentano per me lo spirito del disco e la storia che volevo raccontare.