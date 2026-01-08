A distanza di meno di due anni dall’uscita di “Red Mile“, il prossimo 13 marzo, via Meat Machine, i Crack Cloud pubblicheranno il loro quarto LP, “Peace And Purpose“.
Il frontman e batterista Zach Choy spiega:
“Peace And Purpose” è stato scritto e registrato nel mio seminterrato tra novembre 2024 e novembre 2025. È stato utilizzato un solo microfono (un SM57), con una varietà di strumenti e altoparlanti di scarto.
La musica è nata da un inverno di prolungato dolore. Il mio approccio alla registrazione è stato un ritorno ai principi rigorosi del fai da te, utilizzando solo ciò che avevo a disposizione e privilegiando l’intuizione rispetto alle convenzioni. Come un viaggio con l’ayahuasca, le sessioni sono state viscerali e ispirate. Dopo, un senso di sollievo e gratitudine.
L’intensità che ha segnato l’inizio di questo processo e la determinazione che è venuta dalla sua conclusione rappresentano per me lo spirito del disco e la storia che volevo raccontare.
Il primo singolo si chiama “Safe Room”, di cui potete vedere il video qui sotto.
“Peace And Purpose” Tracklist:
1. Peace & Purpose
2. Safe Room
3. Not The Same Thing
4. Life On A Farm
5. Pick Apart
6. Marathon Of Hope
7. Stop Cutting Me Down
8. Shut The Fuck Up
9. Réunion
10. Phantom Limb
11. Thoughts On My Faith
12. Eris On The Run
13. Red House
14. Truth In Trauma