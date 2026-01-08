Credit: Cal McIntyre

Il prossimo 27 febbraio, via cool0nline / Ultra Records, Rosie Carney pubblicherà il suo quarto LP, “Doomsday… Don’t Leave Me Here“, che arriva a quasi quattro anni di distanza dal precendente, “I Wanna Feel Happy”.

“Doomsday… Don’t Leave Me Here” è stato scritto e co-prodotto con Ross MacDonald di The 1975 e l’acclamato produttore Ed Thomas (FKA twigs, Cat Burns, Amaarae) e mixato da Jonathan Gilmore (The 1975, Beabadoobee, Biffy Clyro).

Nel suo quarto album, la Carney si spinge oltre le intime fondamenta folk dei suoi lavori precedenti, forgiando un vivido mondo sonoro in collaborazione con MacDonald e Thomas nel corso di mesi di sessioni a Londra. L’album esplora la rabbia femminile, la nostalgia, il terrore esistenziale e le complessità dell’amore e della perdita attraverso un universo sonoro che attinge a shoegaze, alt-pop e tessiture elettroniche.

La musicista originaria dell’Hamopshire, ma di stanza in Irlanda ha ora rilasciato un nuovo singolo, “Sixteen”, accompagnato da un video diretto da Cal MacIntyre.

Rosie dice del pezzo:

È una canzone che parla di false partenze, di sentirsi persi e soli, e di rendersi conto che è meglio appoggiarsi alle mie sorelle piuttosto che a qualche idiota a cui probabilmente non importerebbe niente comunque. Parla di prendere la decisione giusta invece di quella più facile.

“Doomsday… Don’t Leave Me Here” Tracklist:

1. Everything Is Wrong

2. Here

3. In My Blue

4. Fragile Fantasy

5. Hope Like Hell

6. The Evidence

7. Down

8. Sixteen

9. Love So Blind

10. Tethered