Credit: Press

Dopo quasi sette anni e mezzo dall’uscita di “Honey“, Robyn ritornerà il prossimo 27 marzo, via Young Recordings, con il suo nono LP, “Sexistential“.

“Sexistential” è l’album più estatico che Robyn abbia mai realizzato, il suono di una delle artiste più influenti della musica contemporanea che torna a casa. Dopo le meditazioni da club di “Honey” (2018), il nuovo album contiene nove brani pop giocosi che si ricollegano alla sua trilogia epocale “Body Talk”, pensata per sembrare “come un’astronave che attraversa l’atmosfera a velocità altissima e si schianta all’atterraggio“, come lei stessa racconta.

La svedese aggiunge:

È così che mi sentivo: come se avessi vissuto tutte queste esperienze cercando troppo lontano nello spazio e ora stessi precipitando di nuovo dentro me stessa.

Co-prodotto principalmente con il collaboratore di lunga data Klas Åhlund, “Sexistential” è deciso e incisivo, provocatorio sia sul piacere emotivo e biologico, sia sul bisogno e sulla dolcezza. Il titolo dell’album è nato come uno scherzo prima che Robyn si rendesse conto che esprimeva tutto ciò che voleva dire.

La songwriter, produttrice e DJ di Stoccolma spiega:

Esplorare la mia vita sensuale mi dà la stessa sensazione che provo quando faccio una buona canzone. È una vibrazione sensibile e bellissima che richiede molto lavoro per essere mantenuta a galla. Sento che lo scopo della mia vita è restare eccitata: non deve nemmeno riguardare il sesso, ma il sentirsi sensuali e attratti dalle cose che mi piacciono, e non lasciare che altro prenda il sopravvento su questo.

Per celebrare l’annuncio, Robyn ha pubblicato due nuovi brani tratti dall’album. Sulla scia del successo dell’acclamato primo singolo “Dopamine”, i nuovi singoli “Talk To Me” e “Sexistential” svelano ulteriormente uno dei ritorni più celebrati del decennio.

“Sexistential” Tracklist:

1. Really Real

2. Dopamine

3. Blow My Mind

4. Sucker For Love

5. It Don’t Mean A Thing

6. Talk To Me

7. Sexistential

8. Light Up

9. Into The Sun