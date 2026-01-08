Il prossimo 6 marzo, via Trout Hole, le Vial pubblicheranno il loro terzo LP, “Hellhound“, che arriva dopo due anni dal precedente, “Burnout”.
Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Never Been Better”, che potete ascoltare qui sotto.
La cantante Taylor Kraemer dice del brano:
“NEVER BEEN BETTER” è un turbinio di emozioni ricco di metafore legate al vecchio orsacchiotto che rappresenta il burnout”, afferma il cantante Taylor Kraemer. “Questa canzone è stata scritta in un momento in cui ho perso l’orsacchiotto che avevo fin dalla nascita, chiamato Funny Bear. Era un periodo davvero buio dei miei vent’anni, in cui cercavo disperatamente di tenere insieme me stesso. “NEVER BEEN BETTER” è il momento in cui sono contemporaneamente imploso ed esploso.
La band punk-rock di Minneapolis inoltre ha rilasciato un comunicato riguardo alla terribile uccisione da parte dell’ICE della trentasettenne Renee Good, accaduta proprio ieri:
Oggi avrebbe dovuto essere il giorno in cui vi avremmo parlato del nostro nuovo album “HELLHOUND”, ma i nostri pensieri sono ora rivolti al 100% alla nostra vicina che ieri è stata uccisa a colpi di pistola dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis.
Non si è trattato di legittima difesa. È stato un OMICIDIO. FUCK ICE!
Se ne avete la possibilità, fate una donazione al Go Fund Me e prendetevi cura dei vostri vicini immigrati. Vi vogliamo bene.
“Hellhound” Tracklist:
1. Infected
2. Scorpio Moon
3. Creep Smoothie
4. Idle Hands
5. Sob
6. Never Been Better
7. Hellhound
8. Undermine Me
9. Blah
10. Puke
11. TalkTalkTalk
12. Boredom/Combustion
13. Blood Red