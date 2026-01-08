Il prossimo 6 marzo, via Trout Hole, le Vial pubblicheranno il loro terzo LP, “Hellhound“, che arriva dopo due anni dal precedente, “Burnout”.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Never Been Better”, che potete ascoltare qui sotto.

La cantante Taylor Kraemer dice del brano:

“NEVER BEEN BETTER” è un turbinio di emozioni ricco di metafore legate al vecchio orsacchiotto che rappresenta il burnout”, afferma il cantante Taylor Kraemer. “Questa canzone è stata scritta in un momento in cui ho perso l’orsacchiotto che avevo fin dalla nascita, chiamato Funny Bear. Era un periodo davvero buio dei miei vent’anni, in cui cercavo disperatamente di tenere insieme me stesso. “NEVER BEEN BETTER” è il momento in cui sono contemporaneamente imploso ed esploso.