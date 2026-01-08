Credit: Press

Mary Ocher è una musicista, poetessa, regista e visual artist nativa di Mosca da genitori ebrei-ucraini.

Cresciuta a Tel Aviv, la Ocher si è poi trasferita a Berlino quando aveva 20 anni.

Durante la sua carriera ha collaborato con grandi artisti quali Mogwai e King Khan ed è nota per la sua esplorazione art-punk.

Oggi Mary annuncia il suo nuovo album, “Weimar“, in uscita il prossimo 13 marzo via Underground Institute: registrato su un pianoforte a coda in uno studio di registrazione di Berlino, il disco attinge al minimalismo e al chamber pop del XX secolo, mentre il titolo allude all’epoca attuale, riecheggiando la caduta della Repubblica di Weimar un secolo fa e l’ombra del fascismo che ne seguì.

Il suo nuovo singolo si chiama “The Dance” ed è accompagnato da un video diretto dalla stessa Ocher.

Con questo brano, composto solo con il piano, Mary mette in luce la sua incredibile voce con una performance dai toni classici ricca di eleganza, qualità e grande emotività.

