I Depeche Mode tornano sullo schermo televisivo con “Depeche Mode: M”, film diretto da Fernando Frías. Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche internazionali, il filmato arriva su Netflix da oggi.
Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival lo scorso giugno, “Depeche Mode: M” era stato successivamente proiettato tra il 28 e il 30 ottobre in oltre 2.500 cinema. Il film intreccia le riprese dei tre concerti al Foro Sol Stadium di Città del Messico con una riflessione sull’album completato dopo la scomparsa di Andy Fletcher.