A distanza di poco più di un anno dall’uscita di “Mahashmashana“, Father John Misty torna con materiale inedito.

Il musicista nativo del Maryland, infatti, ha condiviso il nuovo singolo “The Old Law”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano è stato prodotto da Drew Erickson e Josh Tillman, mixato da Michael Harris e Jonathan Wilson presso i Fivestar Studios di Los Angeles e masterizzato da Adam Amyan agli Ayan Mastering. “The Old Law” era precedentemente noto ai fan di Father John Misty con il titolo “God’s Trash” ed è stato presentato per la prima volta dal vivo durante i concerti dell’autunno 2024.