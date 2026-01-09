Credit: Press

Gli Sharp Pins arriveranno in Italia nel mese di febbraio per ben cinque date.

La creatura di Kai Slater (Lifeguard, Dwaal Troupe) unisce l’urgenza del punk dei ’60s a una scrittura pop luminosa e immediata, capace di restare impressa fin dal primo ascolto.

Chitarre brillanti, melodie fulminanti e una sensibilità lo-fi profondamente sincera che richiama Big Star, Guided by Voices e The Beatles, ma con uno sguardo decisamente contemporaneo.

La formazione di Chicago ha già al suo attivo tre LP, due dei quali hanno visto la luce nel corso del 2025, “Radio DDR” a marzo e “Baloon Baloon Baloon” a novembre.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 19 all’Astro Club di Fontanafredda (PN), veberdì 20 alla Largo Venue di Roma, sabato 21 all’Urbica Velostazione di Pesaro, domenica 22 al Covo Club di Bologna e lunedì 23 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti sono già disponibili su ‘Dice.fm’ a 16,95 € (PN), 14,95 € (Roma), 15,50 € (BO) e 17,25 € (MI), mentre quelli per la data marchigiano sono disponibili a 13 € + d.p. su ‘Tickettailor.com‘.