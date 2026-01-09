Dopo una pausa di 21 anni, i Gene sono tornati con un’esibizione ricca di emozioni che ha ripercorso tutta la loro carriera all’Hammersmith Apollo il 4 ottobre 2025. Più di 5.000 fan hanno riempito la sala, il loro canto appassionato ha amplificato l’atmosfera elettrica e ha contribuito a rendere la serata indimenticabile. Molti sono arrivati da tutto il mondo per assistere all’evento. Ora i Gene mettono su vinile e CD le canzoni di quella magica serata (QUI la nostra recensione).

Pre-order QUI.

Il disco, atteso il 24 aprile, presenta alcune delle canzoni più famose della band, tra cui “Olympian”, “We Could Be Kings”, “Speak to Me Someone”, “Fighting Fit” e “For the Dead”, insieme a brani meno conosciuti, B-side e rarità appositamente preparate per lo spettacolo. Registrato e mixato dal tecnico del suono di lunga data di Gene, Snake Newton, il disco cattura un momento cruciale e tanto atteso nella carriera della band.

Lato G:
London, Can You Wait?
Be My Light, Be My Guide
We Could Be Kings
Where Are They Now
Truth Rest Your Head

Lato E:
Your Love It Lies
Longsleeves for the Summer
Sleep Well Tonight
Save Me I’m Yours
O Lover

Lato N:
Speak To Me Someone
A Car That Sped
Walking In The Shallows
Haunted By You
Olympian

Lato E:
For The Dead
Sick Sober & Sorry
Fighting Fit
I Can’t Help Myself
Who Said This Was The End?