Dopo una pausa di 21 anni, i Gene sono tornati con un’esibizione ricca di emozioni che ha ripercorso tutta la loro carriera all’Hammersmith Apollo il 4 ottobre 2025. Più di 5.000 fan hanno riempito la sala, il loro canto appassionato ha amplificato l’atmosfera elettrica e ha contribuito a rendere la serata indimenticabile. Molti sono arrivati da tutto il mondo per assistere all’evento. Ora i Gene mettono su vinile e CD le canzoni di quella magica serata (QUI la nostra recensione).
Il disco, atteso il 24 aprile, presenta alcune delle canzoni più famose della band, tra cui “Olympian”, “We Could Be Kings”, “Speak to Me Someone”, “Fighting Fit” e “For the Dead”, insieme a brani meno conosciuti, B-side e rarità appositamente preparate per lo spettacolo. Registrato e mixato dal tecnico del suono di lunga data di Gene, Snake Newton, il disco cattura un momento cruciale e tanto atteso nella carriera della band.
Lato G:
London, Can You Wait?
Be My Light, Be My Guide
We Could Be Kings
Where Are They Now
Truth Rest Your Head
Lato E:
Your Love It Lies
Longsleeves for the Summer
Sleep Well Tonight
Save Me I’m Yours
O Lover
Lato N:
Speak To Me Someone
A Car That Sped
Walking In The Shallows
Haunted By You
Olympian
Lato E:
For The Dead
Sick Sober & Sorry
Fighting Fit
I Can’t Help Myself
Who Said This Was The End?