Dopo una pausa di 21 anni, i Gene sono tornati con un’esibizione ricca di emozioni che ha ripercorso tutta la loro carriera all’Hammersmith Apollo il 4 ottobre 2025. Più di 5.000 fan hanno riempito la sala, il loro canto appassionato ha amplificato l’atmosfera elettrica e ha contribuito a rendere la serata indimenticabile. Molti sono arrivati da tutto il mondo per assistere all’evento. Ora i Gene mettono su vinile e CD le canzoni di quella magica serata (QUI la nostra recensione).

Il disco, atteso il 24 aprile, presenta alcune delle canzoni più famose della band, tra cui “Olympian”, “We Could Be Kings”, “Speak to Me Someone”, “Fighting Fit” e “For the Dead”, insieme a brani meno conosciuti, B-side e rarità appositamente preparate per lo spettacolo. Registrato e mixato dal tecnico del suono di lunga data di Gene, Snake Newton, il disco cattura un momento cruciale e tanto atteso nella carriera della band.

Lato G:

London, Can You Wait?

Be My Light, Be My Guide

We Could Be Kings

Where Are They Now

Truth Rest Your Head

Lato E:

Your Love It Lies

Longsleeves for the Summer

Sleep Well Tonight

Save Me I’m Yours

O Lover

Lato N:

Speak To Me Someone

A Car That Sped

Walking In The Shallows

Haunted By You

Olympian

Lato E:

For The Dead

Sick Sober & Sorry

Fighting Fit

I Can’t Help Myself

Who Said This Was The End?