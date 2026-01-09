Forse ci siamo: il quattordicesimo album solista di Morrissey dovrebbe finalmente vedere la luce!
Secondo quanto riporta il sito australiano Qobuz.com il musicista mancuniano pubblicherà il suo nuovo LP il prossimo 6 marzo via Sire Records: il disco conterrà dodici pezzi, gli stessi pubblicati sui suoi canali social il giorno di Natale, ma l’ordine sarà differente.
Il titolo, invece, è “Make Up Is A Lie“, proprio come il nuovo singolo condiviso stamattina, che potete ascoltare qui sotto.
Vi ricordiamo inoltre che l’ex frontman degli Smiths si esibirà lunedi 9 marzo al Fabrique in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.
“Make Up Is A Lie” Tracklist:
1. You’re Right, It’s Time
2. Make-Up Is A Lie
3. Notre-Dame
4. Amazona
5. Headache
6. Boulevard
7. Zoom Zoom The Little Boy
8. The Night Pop Dropped
9. Kerching Kerching
10. Lester Bangs
11. Many Icebergs Ago
12. The Monsters Of Pig Alley