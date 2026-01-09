I Black Crowes hanno annunciato un nuovo album intitolato “A Pound of Feathers“. In vista dell’uscita prevista per il 13 marzo, la band ha pubblicato i singoli “Profane Prophecy” e “Pharmacy Chronicles”.
“A Pound of Feathers” è il seguito di “Happiness Bastards” del 2024.
“Abbiamo realizzato questo disco in otto-dieci giorni“, ha dichiarato il cantante Chris Robinson. “Portare l’euforia e l’ispirazione di Happiness Bastards in questo album è stata una progressione naturale. Abbiamo sperimentato di più, abbiamo scritto seguendo l’istinto e le nostre sensazioni del momento. Rich ha portato nell’album una spontaneità che non riesco a descrivere, ma è la cosa migliore che abbia mai fatto“.
Il chitarrista Rich Robinson ha aggiunto: “Questo album ci sembra trasformativo. Tornando alle nostre radici, abbiamo sentito quella scintilla in studio e nel modo in cui lavoriamo insieme. Abbiamo acceso un fuoco che colpisce più forte, più irregolare, ma che rimane fedele alla nostra essenza musicale“.
Ascolta “Profane Prophecy” e “Pharmacy Chronicles”:
Tracklist:
- Profane Prophecy
- Cruel Streak
- Pharmacy Chronicles
- Do the Parasite!
- High and Lonesome
- Queen of the B-Sides
- It’s Like That
- Blood Red Regrets
- You Call This a Good Time
- Eros Blues
11.Doomsday Doggerel