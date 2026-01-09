I Black Crowes hanno annunciato un nuovo album intitolato “A Pound of Feathers“. In vista dell’uscita prevista per il 13 marzo, la band ha pubblicato i singoli “Profane Prophecy” e “Pharmacy Chronicles”.

“A Pound of Feathers” è il seguito di “Happiness Bastards” del 2024.

“Abbiamo realizzato questo disco in otto-dieci giorni“, ha dichiarato il cantante Chris Robinson. “Portare l’euforia e l’ispirazione di Happiness Bastards in questo album è stata una progressione naturale. Abbiamo sperimentato di più, abbiamo scritto seguendo l’istinto e le nostre sensazioni del momento. Rich ha portato nell’album una spontaneità che non riesco a descrivere, ma è la cosa migliore che abbia mai fatto“.



Il chitarrista Rich Robinson ha aggiunto: “Questo album ci sembra trasformativo. Tornando alle nostre radici, abbiamo sentito quella scintilla in studio e nel modo in cui lavoriamo insieme. Abbiamo acceso un fuoco che colpisce più forte, più irregolare, ma che rimane fedele alla nostra essenza musicale“.

Ascolta “Profane Prophecy” e “Pharmacy Chronicles”:

Tracklist:

