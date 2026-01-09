Seguiamo Jay Som ormai da parecchio tempo e dopo oltre sei anni dall’uscita di “Anak Ko“, la musicista californiana di origini filippine è tornata a ottobre con questo attesissimo suo quarto LP, realizzato da Lucky Number Music (da Polyvinyl negli Stati Uniti).

Credit: Daniel Topete

In questo lungo periodo Melina Duterte, titolare del progetto, non è certo stata con le mani in mano, registrando album di altri musicisti, collaborando con altri artisti e scrivendo anche una parte della colonna sonora della serie “I Saw The TV Glow”.

Per questo suo nuovo disco la statunitense ha inoltre allargato i suoi orizzonti, lavorando insieme a musicisti e produttori esterni: “Belong” inoltre vede anche alcuni cantanti ospiti come Hayley Williams (dei Paramore), Jim Adkins (dei Jimmy Eat World) e Lexi Vega (dei Mini Trees).

“Cards On The Table”, con la partecipazione della Vega, apre i giochi con toni pop, facendo un abbondante uso di elettronica e di beat, ma allo stesso tempo la voce della Duterte aggiunge un tocco sognante al brano.

Subito dopo “Float”, uno dei singoli che hanno anticipato l’uscita del disco, cambia la direzione sonora: se ciò che predomina è senza dubbio la forza pop-punk, dall’altra parte non mancano riflessi dreamy e un non so che di romantico.

Se “Appointments” è una dolce ballata che suona riflessiva e delicata con la sua gentilezza acustica, più avanti “D.H.” aggiunge potenza e noise, mostrando influenze shoegaze dai toni intensi.

“Past Lives”, dove Melina condivide i main vocals con la Williams, ha un’anima tenera, ma sa crescere con le sue chitarre power-pop che nel coro riescono a emergere e a esplodere, senza però risultare eccessivamente violente.

“Want It All”, invece, chiude il disco con un umore decisamente cupo e rumoroso che sembra volerci portare verso gli anni ’90 e il grunge.

Un disco variegato e interessante da esplorare che ci dimostra un’ulteriore crescita per la Duterte e il suo progetto: un ritorno più che gradevole.