E’ disponibile da oggi, venerdì 9 gennaio, “Feel Everything”, il nuovo singolo inedito dei Planet Funk.

Il brano anticipa di una settimana la pubblicazione del nuovo album del collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo.

“Blooom“, questo il titolo del nuovo lavoro, sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 16 gennaio.

Su atmosfere sonore che sono il marchio di fabbrica dei Planet Funk, il testo di Dan Black cerca di dare voce a una condizione fragile e contraddittoria del nostro tempo: una sensibilità acuita che, invece di tradursi in apertura e connessione, spesso diventa sovraccarico emotivo. Una generazione costantemente attraversata da stimoli eccessivi, informazioni incessanti, ansie e paure, chiamata a orientarsi in un mondo che non concede pause né silenzi. In questo paradosso, la sensibilità non è più solo una dote naturale, ma uno sforzo quotidiano: restare aperti e ricettivi senza soccombere, tentare di preservare uno sguardo umano e vulnerabile per riuscire, nonostante tutto, ad apprezzare pienamente la vita e il proprio presente.

L’artwork del singolo, curato come quello del disco da Nationhood, restituisce visivamente questa tensione: le sirene lontane di una città che amplifica il senso di smarrimento e solitudine anche quando siamo immersi tra migliaia di persone.

Nel corso del camino verso il nuovo album la musica si è intrecciata inevitabilmente con la vita. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, colonne portanti e anime fondatrici del progetto Planet Funk, è parte viva di questo nuovo capitolo. La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni.

“Blooom” è anche questo: una fioritura personale e artistica che partendo dall’eredità lasciata da Sergio e Gigi si trasforma in un processo vivo di crescita, metamorfosi e scoperta. Un disco che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento.