Credit: Diona Mavis

Nel 2024, i Messthetics e James Brandon Lewis avevano collaborato alla realizzazione di un album omonimo. I Messthetics, per chi non lo sapesse, sono un trio jazz-rock di Washington DC composto dall’ex sezione ritmica dei Fugazi, il bassista Joe Lally e il batterista Brendan Canty, insieme al chitarrista Anthony Pirog.

Il nuovo album collaborativo tra i Messthetics e Lewis si intitola “Deface The Currency“. Nel comunicato stampa, Lewis afferma: “Più conosci qualcuno, migliore è il rapporto, più si arricchisce. È come una padella in ghisa: più ci cucini, più il cibo diventa buono. Penso che sia questo che si sente nel disco, si sente l’urgenza del presente“.

Il singolo “Gestations” mette in luce le caratteristiche più peculiari della collaborazione:

Tracklist:

