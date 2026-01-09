Credit: Neelam Khan Vela

Il prossimo 13 marzo, via Heavenly Recordings, The Orielles pubblicheranno il loro quarto LP, “Only You Left”, che arriva dopo quasi tre anni e mezzo dal precedente, “Tableau“.

Registrato tra Amburgo e l’isola greca di Hydra, dove non circolano automobili, durante l’estate del 2024 e prodotto dal collaboratore di lunga data Joel Anthony Patchett, l’album si basa sulla sperimentazione di “Tableau” (2022), ma allo stesso tempo trova una collocazione nel familiare.

Ora la band di stanza a Manchester condivide due nuovi brani, “You are Eating a Part of Yourself” e “To Undo the World Itself”, che potete ascoltare qui sotto.

“To Undo the World Itself“ ricorda il Tara Clerkin Trio nelle melodie vocali ripetute e ricche di riverbero, ma tende anche verso il post-rock espansivo dei Mogwai e degli Explosions in the Sky nel suo movimento catartico in avanti, mentre “You are Eating a Part of Yourself” condivide una simile euforia oscura, poiché entrambi i brani sommergono gradualmente l’ascoltatore in una marea di feedback e rumore carica di glitch. Insieme alle progressioni armoniche ascendenti, c’è un senso pervasivo di dolceamarezza, di tempo che scorre irrevocabilmente.