Francis’ Scream, cantautore siciliano che fonde indie folk, indie rock e sfumature lo-fi, presenta il nuovo singolo “I Clearly Mustn’t Know What the Hell Is Going On”.

Scritto da Francis (all’anagrafe Francesco Scrima) e prodotto da Simone Poccia (Mob Studios), il brano esplora la perdita progressiva del controllo mentale, tra dissociazione, paure interiori e un senso costante di minaccia. Attraverso immagini come specchi che restituiscono identità sconosciute e demoni che avanzano, il protagonista affronta il collasso della propria stabilità emotiva. Una confessione cruda e sincera che culmina nella disillusione adulta: la sensazione di non essere fatti per la vita.

Francis dichiara: «Il brano è il racconto di una mente che si frantuma lentamente. La storia di qualcuno che smette di riconoscersi, che sente la realtà deformarsi e diventare ostile, fino al punto in cui anche il proprio riflesso diventa una minaccia.» E poi spiega l’artwork della copertina: «Mia sorella (Cristina Scrima) ha sempre curato le cover dei miei singoli, e anche il lyric video di Cherry Blossoms. Il suo stile è qualcosa in cui mi riconosco molto, ed è diventato parte integrante dell’identità visiva del progetto. L’idea è nata lasciando spazio a una sensazione più che a un concetto preciso. Volevamo che emergesse uno stato mentale, qualcosa di immediato e disturbante, come se l’immagine arrivasse prima delle parole.»

Con una carriera ancora giovane, Francis’ Scream si distingue per un sound indie autentico e catartico, in cui chitarre potenti e arrangiamenti stratificati incontrano un’intensità emotiva sincera. Folk-pop e indie si intrecciano nella sua scrittura, tra storie di amore, desiderio e dolore, raccontate con immediatezza e forza evocativa. Francis’ Scream promette di essere un artista da tenere d’occhio nell’alt-indie italiano, con un’eco che travalica i confini.

