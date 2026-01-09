credit: Samuele Bernardi

“27 parla di restare fermi mentre tutto il resto continua a muoversi più velocemente di quanto tu possa tenere il passo. È un brano che evoca nostalgia, insicurezza e la silenziosa paura di restare indietro quando anche le cose più semplici sembrano irraggiungibili.“

I Kodaclips descrivono così il nuovo singolo “27”, un brano che rivela l’evoluzione della loro identità, e una line-up rinnovata. Il brano fonde linee vocali di chiara matrice shoegaze con un’attitudine strumentale post-punk spigolosa.



Traendo spunto dall’energia trainante di leggende post-punk come Echo & the Bunnymen e Joy Division, dalle texture eteree delle icone shoegaze degli anni ’90 (Slowdive, Lush) e dalla sua ondata revival, “27” introduce la nuova cantante dei Kodaclips, Linda Capuano. La sua voce scivola senza sforzo su muri di suono guidati dalla chitarra e una sezione ritmica martellante, offrendo un’impressione fresca e dinamica della direzione attuale della band.



“27” avvolge chi ascolta in un vortice dissociativo, dominato dalla paura del fallimento. Esplora un senso tangibile di nostalgia, in un mondo che corre troppo veloce per essere afferrato.

Occhio che i ragazzi, il 16 gennaio, insieme ad altre ottime realtà “made in Italy” saranno al prestigioso Eurosonic, a Groningen, Olanda.

