Il prossimo 13 febbraio, via Nude Records, gli Howling Bells pubblicheranno il loro quinto LP, “Strange Life”, che segna il loro ritorno dopo quasi dodici anni (“Heartstrings” era uscito a giugno 2014).

“Strange Life” è stato registrato con il produttore Ben Hillier (Blur, Depeche Mode, Elbow), amico e collaboratore di lunga data degli Howling Bells, presso i suoi Agricultural Audio Studios.

La band australiana condivide ora un nuovo singolo, “Melbourne”, accompagnato da un video diretto da Safiyya Lea.

La frontwoman della band australiana Juanita Stein dice del pezzo:

“Melbourne” è una canzone che parla di profondo desiderio e, in ultima analisi, di dolore. Esplora un conflitto interiore unico che molti di noi provano quando lasciamo le nostre case e le nostre famiglie per ricominciare da capo altrove. Questo dolore può essere particolarmente intenso quando ci troviamo di fronte a qualcosa di traumatico e tutto ciò che desideriamo è la sicurezza e il caldo abbraccio di ciò che ci è familiare. Ho provato una versione più intensa di questo sentimento quando sono tornato a Melbourne alcuni anni fa per suonare in alcuni concerti, dopo non esserci tornato per un po’ di tempo. Era un po’ surreale e tragico trovarmi lì senza la mia famiglia con cui condividere questo momento, dato che anche loro avevano lasciato l’Australia nel corso degli anni.

Poi, entro 24 ore dall’atterraggio, ho ricevuto una telefonata da un ospedale in Inghilterra che mi informava che mio padre, che era malato, aveva avuto un peggioramento, e così ho dovuto fare i bagagli e tornare nel Regno Unito prima ancora di aver suonato. È stato brutale. Quel giorno ho provato mille emozioni, dal peso fisico di dover trascinare due enormi valigie piene di merce che avevo intenzione di scaricare, al piangere da solo all’aeroporto di Singapore durante lo scalo. Tutte queste esperienze mi hanno lasciato una profonda tristezza e il desiderio di tornare nella mia terra natale per trovare ciò che ora ho perso per sempre. È qualcosa che porto con me ogni giorno. Basta il bagliore del sole in un certo momento della giornata, o il profumo occasionale di un albero di eucalipto, o la fitta di nostalgia che provo quando sento la melodia di una canzone particolare, per ricordarmi la tristezza e la bellezza che ora sono la mia Australia.