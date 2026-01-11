Se dovessimo citare una formazione emergente in ambito shoegaze che ha catturato decisamente la nostra attenzione, beh, non riusciamo a non pensare ai she’s green.

Li abbiamo già messi sul nostro radar un bel po’ di volte nella rubrica Brand New, lodando sopratutto l’ultimo EP “Chrysalis“. Ora ci fa molto piacere vedere che la band è passata dagli studi di KEXP per un live di una ventina di minuti che ha messo in luce, ancora una volta, l’incantevole bravura di questi ragazzi. Il live è stato registrato a inizio novembre 2025.

Tracklist:



Graze

Willow

Mettle

Mandy