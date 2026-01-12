Credit: Distributed by RCA Records. Photographer unknown., Public domain, via Wikimedia Commons

Gli Horrors, Anna Calvi, Carl Barât e Peter Doherty, i The Molotovs e altri artisti hanno eseguito un pugno di cover di David Bowie per ricordarlo a dieci anni dalla sua morte.

Il 10 gennaio 2026 David Bowie, dopo soli 2 giorni dalla pubblicazione del suo ultimo album “Blackstar“, ci lasciava.

Per celebrare l’anniversario, una schiera di artisti si rittrova un nuovo documentario, “Tribute to David Bowie : Heroes never die” che esce con il marchio di ARTE Concert, che rivisita i più grandi successi di Bowie. Il filmato, diretto da Thierry Gautier e Sylvain Leduc, vede una serie di musicisti coverizzare le canzoni più celeberrime del Duca Bianco.

Ecco la setlist:



The Molotovs – Rebel Rebel

The Horrors – Heroes

La Roux – Fascination

Jeanne Added – Let’s Dance

Carl Barât e Peter Doherty – Rock’N’Roll Suicide

Anna Calvi feat. Isobel Waller-Bridge – Sound and Vision

The Divine Comedy – Starman

Yasmine Hamdan – The Man Who Sold the World