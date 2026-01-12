Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema horror e cultura underground: Mostro Production e Rustblade, in collaborazione con Legend Club Milano, Drag Me To Fest e Lo-Fi Creatures Events, presentano “Nekromantik – An Evening of Death and Love”.

Una serata speciale che vedrà protagonista Jörg Buttgereit, regista di “Nekromantik”, con un talk dedicato al film e al suo percorso artistico. A seguire, Hermann Kopp che eseguirà dal vivo i brani più celebri della colonna sonora originale, prima della proiezione integrale del film. Sarà l’occasione per vedere la presentazione del Blu-Ray e del vinile della colonna sonora, edita da Rustblade

“Nekromantik” (1987) è un film horror tedesco diventato un cult dell’underground per il suo approccio estremo e provocatorio. Opera controversa e spesso censurata, esplora in modo disturbante temi di alienazione, amore e morte, segnando una tappa fondamentale del cinema trasgressivo europeo.

L’evento si terrà il 26 aprile 2026 presso il Legend Club di Milano ed è riservato a soli 150 posti seduti, per un’esperienza unica e immersiva.

Biglietti disponibili in prevendita QUI.