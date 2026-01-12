“Truman” (Carosello Records) è il nuovo singolo della cantautrice e produttrice toscana Birthh, divisa ormai stabilmente tra l’Italia e New York, che aggiunge così un nuovo delicatissimo brano al suo primo album in italiano, atteso in primavera. Una canzone che riflette con grazia sul valore del tempo che dedichiamo a noi stessi, affinché non si finisca per vivere come pedine in una società di automi.

«Ho sempre avuto molta difficoltà a capire chi io sia senza misurarmi con ciò che gli altri vedessero in me o in loro stessi. Mi è capitato spesso di finire in relazioni disfunzionali in cui ho messo da parte i miei bisogni e i miei sogni per compiacere qualcun altro e cercare nel mondo esterno risposte che posso trovare solamente dentro di me», racconta Birthh. «In Truman volevo mettere in primo piano le piccole gioie della mia esistenza per ricordarmi che posso stare bene, e che posso farlo anche da sola. La collettività è importante, ma solo se non abbandoniamo noi stessi».

A partire dalla struttura di un piano e voce intimo e malinconico, “Truman” ha una produzione volutamente scarna ed essenziale che mette in risalto la timbrica calda di Birthh e il lirismo intimo e confidenziale del suo testo. Una scelta che rivela con naturalezza la parte più fragile e sincera di Birthh.