Con il loro ultimo singolo, “Ti blocco alla festa”, uscito lo scorso 24 novembre, il duo romano degli Ormai mette in scena una riuscitissima semi-ballad legata a sonorità di matrice grunge/alternative rock d’annata con un testo – secondo la band – “che non parla di feste. Forse di blocchi, ma sicuramente non di feste… o forse sì, di quelle riuscite bene, ma non per te”.

Il nuovo singolo segue il vigoroso e potente “Ossi morti” che ha annunciato, con un video diretto da Riccardo Frediani, il loro secondo album in uscita il 13 febbraio 2026 via V10 Records.

Il duo chitarra-batteria, composto da Valerio e Simone, non è una novità nel panorama indie-rock nostrano che nel luglio del 2021 pubblica il disco di esordio “Ricordami perché siamo qui” (stampato da Smelly Cat Records su cassetta rosa, edizione limitata a 50 pezzi) che spazia tra grunge, indie-rock, pop/fuzz-punk, il tutto rigorosamente in italiano.

Non ci resta che attendere l’uscita del loro nuovo lavoro!

