Moses Martin, figlio di Chris Martin e Gwyneth Paltrow, ha messo in piedi una band chiamata People I’ve Met. “Promise” è il loro singolo di debutto.

Moses ha formato la band insieme ad Andrew Suster e Orlando Wiltshire e sembra non voler seguire, almeno da questo primo brano, le orme fin troppo solari e ultra-pop della band del padre, prediligendo una popedelia liquida, morbida e avvolgente.

Certo una rondine non fa primavera, ci mancherebbe altro, ma restiamo in vigile attesa per capire se il giovanissimo Moses (19 anni) avrà delle buone carte da giocare…

Listen & Follow

People I’ve Met: Website