Il 2025 si è chiuso, quasi a sorpresa, con l’uscita di un nuovo album degli Ulver. Proprio il 31 dicembre, infatti, la band norvegese ha pubblicato sulle piattaforme streaming l’edizione digitale di “Neverland”, un disco di ambient semi-strumentale dal cuore oscuro ed elettronico.

Credit: Ingrid Aas

Per la versione fisica del lavoro bisognerà aspettare la fine di febbraio: se siete ascoltatori vecchio stile – collezionisti di CD o, ancor meglio, di vinili – armatevi di pazienza e attendete un altro paio di mesi. Non fatevi però troppe aspettative perché, a mio modestissimo parere, questo disco ha davvero pochi aspetti positivi. Non è brutto e non presenta particolari difetti di produzione, ma è sterile, privo di personalità e poco ispirato.

Gli Ulver escono fuori dal seminato con una collezione di brani a metà strada fra post-rock, synth-pop ed elettronica dark, figli di sonorità tipicamente anni ’90 come l’IDM e il trip hop. Qui le melodie vanno a braccetto con atmosfere sì cangianti, ma sempre legate a un contesto tenebroso che solo di rado si fa angosciante.

Predomina una sorta di strana quiete che, invece di evocare mondi alieni come nelle intenzioni di Kristoffer Rygg e compagni, si trasforma col trascorrere dei minuti in un sottofondo gradevole, dal retrogusto gotico, ma incapace di suscitare emozioni. Gli Ulver di “Neverland” non risultano né tediosi né pretenziosi; eppure, è difficile capire cosa volessero dimostrare con un lavoro del genere.

Sembrano limitarsi a giocare con suoni vecchi di trent’anni che avrebbero funzionato meglio se elaborati con un piglio più d’avanguardia, magari sviluppandoli in brani più lunghi, articolati e meno rétro. Da una band con il loro background ci si sarebbe aspettato qualcosa di più coraggioso e sperimentale. Nel complesso, “Neverland” non è né carne né pesce: un album da lasciare in sottofondo, perché dedicandogli un ascolto attento si rischia solo di venire sopraffatti dalla noia.