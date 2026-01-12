La psichedelia eterea prende il sopravvento nel nuovo singolo dei Celestial Bums, “A Dream (Guide Me From the Stars)”.

I Celestial Bums di Barcellona presentano “A Dream (Guide Me From the Stars)”, il terzo singolo dal loro prossimo album “Minutes From Heaven“, in uscita il 13 febbraio 2026 tramite l’etichetta italo-americana We Were Never Being Boring (WWNBB) e noi qui a IFB abbiamo il grande piacere di mostrarvi il video relativo in anteprima.



Con questo nuovo capitolo, la band si abbandona completamente al suo lato più luminoso e atmosferico: chitarre sbiadite che fluttuano come ricordi lontani, synth luminosi che intrecciano morbidi aloni di luce e voci che fluttuano con una calma impalpabile, quasi paradisiaca.



“A Dream” si dispiega con la chiarezza al rallentatore di una visione ricordata a metà – intima ma espansiva, fragile ma radiosa – offrendo un brano di pop astrale progettato per fluttuare, dissolversi e guidare dolcemente gli ascoltatori verso le stelle.

“Minutes From Heaven” segna il capitolo più intimo e istintivo del viaggio dei Celestial Bums: un album profondamente personale, scritto non per ambizione o strategia, ma per necessità. Questi brani, scritti tra gennaio 2023 e la primavera 2024, sono emersi durante un periodo di profonda trasformazione per il compositore, cantante e chitarrista della band Japhy Ryder, la cui evoluzione personale è sempre stata il fulcro creativo del progetto. Il risultato è un’opera che appare vulnerabile ma espansiva, spontanea ma luminosa: il massimo che i Celestial Bums siano riusciti a catturare in tempo reale il loro mondo interiore.

Musicalmente, “Minutes From Heaven” distilla gli elementi fondamentali che hanno definito i Celestial Bums nel corso degli anni, permettendo loro di respirare con una chiarezza senza precedenti. Nel suo territorio sonoro, l’album si colloca comodamente tra neo-psichedelia, shoegaze e dream pop lo-fi, eppure appare inconfondibilmente personale – una sorta di “psichedelia interiore”, intima piuttosto che grandiosa. Le canzoni oscillano tra calma celestiale e catarsi distorta, tra introspezione impalpabile e brillante chiarezza melodica. Se i lavori precedenti esploravano i confini estremi dello psych-rock e della produzione sperimentale, “Minutes From Heaven” si rivolge verso l’interno, guidato dall’istinto, dalla risonanza emotiva e dal coraggio di lasciare che la vulnerabilità si trasformi in suono.

