I DEADLETTER hanno pubblicato il nuovo singolo “It Comes Creeping”.

Il nuovo album della band, “Existence Is Bliss”, uscirà il 27 febbraio. Il singolo di lancio era stato “To The Brim”, ora abbiamo “It Comes Creeping”, con i suoi toni oscuri e gotici, ma sempre vivi, brucianti e pulsanti quasi in modo tribale.

Il cantante Zac Lawrence dice del singolo: “Uno spettro ci perseguita tutti. Il tuo spettro potrebbe essere diverso dal mio, da quello di tua madre, ma tutti noi sentiamo la stessa ira, qualunque forma assuma questo spettro. Il messaggio di questo brano non riguarda ciò che si insinua, ma il modo in cui lo fa“.