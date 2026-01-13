Sex Mask è una band post-punk / alternative rock formatasi a Melbourne nel 2022. Il gruppo è conosciuto per il suo suono intenso e sperimentale che miscela elementi di post-punk, new wave, industrial e punk, con testi spesso criptici o introspettivi.

La band è composta da tre membri principali: Vicente “Vinnie” Moncada – batteria e produzione, Wry (o Ry) Gray – voce e testi e Kaya Martin – chitarre e sintetizzatori.

Hanno alle spalle un’identità internazionale: i membri provengono da diverse parti del mondo ma si sono uniti nella vivace scena alternativa di Melbourne.



“Body Broker” è il primo EP completo del trio di Melbourne, arrivato dopo una serie di singoli che hanno consolidato la loro “sonorità assurda e intensa”.

Il lavoro è caratterizzato da un sound oscuro, con influenze che vanno dal post-punk anni ’80 all’industrial e alla no-wave, passando per momenti più melodici e ritmici che sottolineano contrasto e introspezione.

L’EP è composto da 4 brani, ognuno con approcci stilistici e tematici diversi.

“Body Broker” parla di insicurezza, conflitto interiore, relazioni complicate, usando un post-punk sporco ma curato, con synth inquietanti e una produzione che sembra grezza solo in apparenza. È un EP che non cerca di piacere a tutti, ma se entri nella sua atmosfera è capace di rapirti sul serio.



La band si è esibita sia in Australia sia all’estero, includendo apparizioni ai festival come SXSW Australia, The Great Escape e tour in Regno Unito ed Europa nel 2025, consolidando la loro reputazione come una delle band post-punk australiane più dinamiche della nuova generazione.



